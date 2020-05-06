Seyyadmeniş, Fenerbahçe'den erken ayrıldı

Türkiye'nin Sacan Spor web sitesi, İran'ın İstiklal Kulübü'nden geçen sezon Fenerbahçe'ye 4 yıllık sözleşme ile transfer olan Allahyar Seyyadmeniş, kendini bu ünlü Türk takım'da ispatlayamadı.

Türk basınına göre, bu futbolcunun artık sarı lacivertliler nezdinde popülerliği yoktur ve sözleşmesi feshedilmiştir. İlginç olan şu ki, bu sözleşmenin bazı medyada sona ermesinin ana nedeni, Seyyadmeniş'in profesyonel futbol hakkında yeterli bilgisinin olmaması iddiasıdır.

Yeni sezon başlamadan önce Fenerbahçe forması ile Bayern Münih ve Real Madrid gibi takımlara karşı oynayan 18 yaşındaki Seyyadmeniş, ilk başta İstanbulspor takımına yarım sezon ödünç verildi ancak Ocak ayında Fenerbahçe'ye döndüğünde kendisini ispatlayamadı ve bu tkımdaki sözleşmesi sona erdi.