6 May 2020 15:07
Journalist ID: 2394
News Code: 83778052
0 Persons

Seyyadmeniş, Fenerbahçe'den erken ayrıldı

Seyyadmeniş, Fenerbahçe'den erken ayrıldı

Tahran, İRNA- Fenerbahçe Kulübü'nün genç forvet oyuncusu İranlı oyuncu Allahyar Seyyadmeniş, başarılı olmayan bir dönemi geride bıraktıktan sonra takımdan ayrıldı.

Türkiye'nin Sacan Spor web sitesi, İran'ın İstiklal Kulübü'nden geçen sezon Fenerbahçe'ye 4 yıllık sözleşme ile transfer olan Allahyar Seyyadmeniş, kendini bu ünlü Türk takım'da ispatlayamadı.

Türk basınına göre, bu futbolcunun artık sarı lacivertliler nezdinde popülerliği yoktur ve sözleşmesi feshedilmiştir. İlginç olan şu ki, bu sözleşmenin bazı medyada sona ermesinin ana nedeni, Seyyadmeniş'in profesyonel futbol hakkında yeterli bilgisinin olmaması iddiasıdır.

Yeni sezon başlamadan önce Fenerbahçe forması ile Bayern Münih ve Real Madrid gibi takımlara karşı oynayan 18 yaşındaki Seyyadmeniş, ilk başta İstanbulspor takımına yarım sezon ödünç verildi ancak Ocak ayında Fenerbahçe'ye döndüğünde kendisini ispatlayamadı ve bu tkımdaki sözleşmesi sona erdi.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 3 =