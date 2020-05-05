İran ve Türkiye Gümrük Başkanları, iki ülke sınırlarının sağlık protokollerinin uygulanması ile açılmasına vurgu yaptı

İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşrefi, Türk mevkidaşı Mustafa Güöüş ile yaptığı görüşmede, Dünya Ticaret Örgütü'nün hiçbir koşulda ülkeler arasındaki ticari sınırlarının kapatılmaması gerektiğini vurguladığını, ancak korona nedeniyle İran-Türkiye arasındaki en büyük sınır kapısı olan Bazergan-Gümrük sınır kapısının kapatıldığını açıkladı.

İki ülke yetkililerinin iş birliği ile Bazergan-Gürbulak sınır kapısının açılmasını bekledikleini ifade eden Mireşrefi, sağlık protokollerinin uygulanması durumunda bu sınırın açılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Razi-Kapıköy sınır kapısının 24 saat faaliyet yaoması için hazır olduklarının altını çizen İranlı yetkili, İran-Türkiye sınırlarından tırların geçiş yapması konusunda büyük sorunlar yaşadığını ve Bazergan sınırının kapalı olduğu bu durumda Razi ve Sarısur sınırlarından ticaretin devam etmesinin iyi bir önlem olduğunu duyurdu.

Bazergan-Gürbulak sınır kapısı koronanın baş gösterdiği ilk günlerde yolcu ve yük trafiğine kapatıldı. İran ve Türkiye arasındaki ticaret şu an Razi-Kapıköy sınır kapısından raylı sistemle yapılmaktadır.