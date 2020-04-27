İran’da geçen yıl sünger demir ihracatı yüzde 77 arttı

İran Çelik Üreticileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl sünger demir alanında, bir önceki yılda olduğu gibi ithalat miktarı sıfırdı.

Bir önceki yıl 26 milyon 359 bin ton üretime kıyasla geçen yıl bu alanda yüzde 6 büyüme ile üretim, 27 milyon 907 bin tona ulaştı.

İran, Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci sünger demir üreticisidir ve yedi ildeki çelik projesi (Sefid Deşt, Neyriz, Gaenat, Baft, Sebzevar, Şadegan ve Miyane) kapsamında 800 bin ton sünger demir kapasitesi tasarlanmıştır.

Tüketimde yüzde 4 artış

Geçen yıl ülkede sünger demir tüketimi 26 milyon 965 bin tona ulaşarak bir önceki yıldaki 25 milyon 826 bin tonluk performansa göre yüzde 4 büyüdü.

Bu yıl Kirman'da (İran Butia Çelik - Midco ile ilgili) 2 milyon ton sünger demir üretme projesi hayata geçirilecek.

Geçen yıl, Sefid Deşt (Çaharmahal ve Bahtiyari), Baft (Kirman) ve Gaenat (Güney Horasan) çelik fabrikaları dahil olmak üzere 800 tonluk üç proje şeklinde 2.4 milyon ton sünger demir işletilmesi gündemde yer almıştı.