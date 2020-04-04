İran ve Avrasya Birliği arasında 5 ayda 1.4 milyar dolarlık ticaret

Latifi'nin belirttiğine göre 27 Ekim 2019- 25 Mart 2020 tarihleri arasındaki 5 ay boyunca gerçekleşen ticaret hacmi 1 milyar 489 milyon 232 bin 265 dolar oldu. Bundan yüzde 67'lik payı ithalata aitken, yüzde 33'ü ise İran'ın yaptığı ihracattan oluştu.

Avrasya Birliği'ndeki başlıca pazarlara işaret eden İran Gümrük Sözcüsü Latifi, 'Avrasya Birliği içinde en büyük ihracat ortağımız, 481 bin 668 ton ağırlığında 248 milyon 555 bin dolar değerinde ihracatla Rusya'ydı. İran'ın Avrasya Birliği'ne yaptığı ihracatın yarısı Rusya'ya yapıldı. Rusya'nın ardından Ermenistan yüzde 24.6 ve Kazakistan %16 ile sırasıyal ikinci ve üçüncü ihracat pazarlarımız oldu' dedi.

Latifi ayrıca Avrasya Birliği üyesi ülkelerden yapılan ithalatta da Rusya'nın ilk sırada yer aldığını, ardından Kazakistan ve Belarus'un geldiğini söyledi.