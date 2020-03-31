Korona tedavisinde etkili bazı ilaçların hastalar üzeride denenmesi devam ediyor

IRNA’ya açıklamada bulunan Vatanpur, İranlı araştırmacıların araştırma merkezleri ve bilim temelli şirketler çerçevesinde korona ilacını üretmek çabasında olduklarını söyledi.

Bazı ilaçların deneme aşamasında olduğunu ifade eden Vatanpur, şu ana kadar İran Gıda ve İlaç Kurumu tarafından korona tedavisinde kesin şekilde bir ilacın onaylanıp tanıtılmadığını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2757 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 41 bin 495 kişiye yükseldiğini, 13 bin 911 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1399 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 117’sinin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 13 bin 911 kişi olduğunu söyledi.

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2012