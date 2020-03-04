Londra'da Horaman Fotoğraf Sergisi düzenlenecek

Haydari, Paris ve Zürih'ten sonra 3. sergisini Londra'da Horaman ismi ile düzenleyecek. 40 sosyal manzara ve belgelerden oluşan ve Horaman bölgesini gözler önüne seren sergi, 5 Mart'ta Londra ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İran-Irak sınırında Kirmanşah ve Kürdistan illeri ile Irak'ın Halepçe bölgesi arasında yer alan dağlık Horaman bölgesinin UNESCO Kültür Mirasi listesine tescil edilme işlemi devam ediyor.

Talip Haydari daha önce de İtalya, Fransa, ABD, Hindistan, Sırbistan, Arjantin, Umman, Tacikistan, Kırgızistan, Romanya ve Bangladeş'te de fotoğraf sergilerini açmıştır.

İranlı sanatçıların yurt dışında eserlerinin görücüye çıkması, ülkemize turist çekiminde ve döiz girdisi sağlanmasında katkı sağlayabilir.

İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ili, 4200 ulusal, bir UNESCO ve tescil edilmeyen onlarca tarihi ve turistik eseri ile turizmde ön plana çıkabilecek düzeyde kapasiteye sahiptir.