Uyuşturucu ile mücadelede uluslararası iş birliği yeterli değildir

BM Viyana Ofisi'nde düzenlenen 63. Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı sırasında BM Uyuşturucu ve Suçlara Karşı Ofisi İcra Müdürü ile bir araya gelen General Mümini, 'İran İslam Cumhuriyeti, bu kurumun Batı Asya'da ana ortaklarından biri olarak 20 yılı aşkın bir süredir bu kurumla iş birliği yapmaktadır' diye konuştu.

İran'ın BM Uyuşturucu Komisyonu, BM Uyuşturucu Kontrolü Uluslararası Kurulu ve BM Uyuşturucu ve Suölara Karşı Ofisi'nin rol ve konumunu desteklediğine dikkati çeken General Mümini, 'Bize göre uyuşturucu alanında alınan tüm kararlar, bu kurumların görüşü dikkate alınarak verilmelidir' diye belirtti.

Her yıl Aralık ayında Afganistan'da afyon ve uyuşturucu maddelerin ekimi ile ilgili raporun yayınlanmasına rağmen bu yıl bu raporun açıklanmadığını bildiren İranlı yetkili, 'Biz Afganistan'ın komşusu olarak bu konuda en çok etkilenen ülke olduğumuz için bu tür raporlar nüyük önem taşımaktadır. Afganistan'ın ekonomik, sosyal ve güvenlik durumu da bizi uyuşturucunun yakın gelecekte kontrol altına alacağına ümitli kılmıyor' açıklamasında bulundu.

İran'ın kara para aklamaya karşı mücadele ve uyuşturucunun piyasaya sürülmesinin önlenmesi gibi birçok alanda stratejik planlarının olduğunun altını çizen Uyuşturucu ile Mücadele Komitesi Genel Sekreteri General Mümini, 'Bütün eylem ve kararlarımıza rağmen, uluslararası arenada uyuşturucu ile mücadele alanındaki iş birliği düzeyi bekllentilerimizi karşılamıyor ve bu küresel soruna karşı ortak sorumluluk ilkesi, hedef ülkeler tarafından unutulmuştur' diye ekledi.