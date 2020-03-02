İran'ın katılımıyla Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı Viyana'da başladı

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu toplantı sırasında BM Uyuşturuc ile Mücadele İcra Müdürü, Uluslararası Uyuşturucu Kontrolü Kurulu Başkanı ve diğer heyetlerle bir araya geleceklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Narkotik Uyuşturucular Komisyonu Toplantısı, uluslararası uyuşturucu kontrol anlaşmalarının uygulanmasını tartışmak ve dünyada uyuşturucu sorununu ele almak için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde vaatlerin uygulanmasını takip etmek üzere bugünden itibaren (Pazartesi) üç gün boyunca Viyana'da düzenlenecek.

İran Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkanı General İskender Mümini, 63. Birleşmiş Milletler Uyuşturucuya Karşı Komisyonu Toplantısına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da.

Birleşmiş Milletlere üye devletleri ve sivil toplum örgütleri ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcilerinden oluşan birçok heyet, üç gün boyunca Viyana'daki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Komisyonu yıllık toplantısına katıldı.

Toplantının gündemindeki en önemli hususlar arasında, uluslararası uyuşturucu kontrol anlaşmalarının uygulanması ve dünyada uyuşturucu sorununu ele almak için Bakanlık Bildirgesi'nde (2019) belirtilen ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde yükümlülüklerin takibi yer alıyor.

Narkotik Uyuşturuculara Karşı Komisyon Genel Sekreteri, katılan ülkelerin çeşitli delegasyonlarının yetkilileri ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulunacak ve toplantıda bir konuşma yapacak.

Toplantıyla birlikte, İran'ın uyuşturucu kontrolünün çeşitli yönleri, özellikle de "kırk yıllık uyuşturucu kontrolü" yaklaşımı üzerine çalışmaları, Viyana'daki Birleşmiş Milletler Merkezinde ele alınacak.