İranlı kadın atıcı dünya sıralamasında bir basamak yükseldi

25 metrelik hava tabanca kategorisinde 32. sırada yer alan 29 yaşındaki Sıbketullahi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda kadınlarda 10 metre havalı tabanca etkinliğinde yarıştı.



Gülnuş Sıbketullahi 2017 Bakü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın, 2016 Tahran Asya Airgun Şampiyonası'nda gümüş ve Doha'da düzenlenen Asya Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.



Diğer kadın atıcımız Armina Sadıkiyan ise 10 metre havalı tüfek kategorisinde 12. sıraya yerleşti.