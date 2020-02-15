Uluslararası Fecr Moda ve Giyim Fuarı'na Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke temsilcileri katıldı

Fuarın sorumlusu Muhammedali Kiyanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Uluslararası Fecr Moda ve Giyim Fuarı'na uluslararası kategoride 11 ülkenin katıldığına işaret ederek, 'Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, Endonezya, Irak, İtalya, Romanya, Bangladeş, Hindistan, Kazakstan ve Güney Kore temsilcileri fuarda yer alıyor' dedi

Fuar kapsamında yeni teknolojilerin moda ve giyimdeki rolü vb. çalıştayların düzenleneceğine değinen Kiyani, 'Giyim ve moda üretici ve meraklıları için fuarı iyi değerlendirmeleri için gereken hazırlık ve olanaklar sağlanmıştır' diye belirtti.

Uluslararası Fecr Moda ve Giyi Fuarı'nın düzenlenmesinin kültürel iş birliği için önemli bir adım olarak niteleyen Kiyani, 'Kesinlikle bu fuar, İrn sanat yeteneklerini dünya çapında tanıtmak için önemli rol oynayacak' diye ekledi.

13 Şubat'ta Tahran'ın Goftogu Parkı'nda başlayan Uluslararası Fecr Moda ve Giyim Fuarı, 18 Şubat'a kadar faaliyetine devam edecek.