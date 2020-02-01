İranlı Allahyar Seyyadmeniş, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı Seyyadmeniş'i ligin ikinci yarısında kadrosunda bulunduracak.

Sezon başında İran ekibi İstiklal'dan 753 bin Euro bonservis bedeli ile Allahyar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'a kiralamıştı. İstanbulspor'da sözleşmesi fesih edilen 18 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

Fenerbahçe, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alan Allahyar'ı TFF'ye bildirirken genç futbolcunun ikinci yarıda görev alması bekleniyor.

İran U17 ve U23 takımlarında da forma giyen Allahyar Seyyadmeniş geçen sezon İran'ın İstiklal takımı ile 17 maça çıktı ve 2 gol 2 asist kaydetti.

1.82 boyundaki genç yıldız adayı forvet bölgesinin yanı sıra sağ ve sol açık olarak da oynayabiliyor.