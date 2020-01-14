33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılan 10 İranlı boksörün rakipleri belli oldu

Bugün yapılan 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın kura çekimi sonucu sporcularımızın karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

Boksörlerimizin karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

52 kg'de: Umut Ahmedi Sefa- Azerbaycanlı Mesut Hasmetov, 57 kg'de Danyal Şehbahş-Moğolistanlı Rotkov, 53 kg'de Eşkan Rızayi-Cezayirli Yahya Abedli, 69 kg'de Seccad Kazımzade-Kazakistan Sultan Şarşov ve Müslüm Maksudi-Moğol Mişel batumbur, 75 kg'de Şahin Musevi-Moğol Biamba Utgunbat, 81 kg'de Hüseyin Danişver-Moğol Şinbiyar, 91 kg'de Tufan Şerifi-Sişellerden Kitson ve İhsan Ruzbehani-Somalili Abdurrahman ve +91 kg'de Ali Cemali -Türk Uğur Aydemir.

Bugünkü maçlarda İran'dan ilk olarak Tufan Şerifi 91 kg'de rakibi ile mücadele edecek.

Bu yıl 33.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. 14-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvaya İran da dahil 25 ülkeden yaklaşık 300'e yakın sporcu katılacak.

Uluslararası 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın basın toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. 14-18 Ocak tarihleri arasında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenecek olan turnuvaya 3 kıtadan ve yaklaşık 25 ülkeden 300'e yakın sporcu katılım sağlayacak. İran Milli Boks Takımı bugün yarışmalara 10 sporcu ile katıldı.

Alirıza Esteki'nin teknik direktörülüğünü yaptığı Millilerimizde Asger Eşrefi, Atabey Karavend ve Şehram Fatih yardımcı antrenör olarak görev yapmaktadır.

Turnuvanın basın toplantısında açılış konuşmasını yapan Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert, "Türk ve Dünya boksuna hayatını adamış Ahmet Cömert'in bu yolda açtığı başarının devamını getirmeye çalışıyoruz. Onun yolunda ilerliyoruz. 14 Ocak Salı günü turnuvamız başlayacak. 18 Ocak Cumartesi günü de final müsabakalarımız olacak. Bu sene de kalabalık ve iyi boksörlerin katıldığı kaliteli mücadeleler olacak. Maçların sonunda da Cömert ailesi tarafında ödüller verilecek. Tüm boksseverleri müsabakalarımıza bekliyoruz. Bakanlığımıza, federasyonumuza, genel müdürlüğümüze verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Sporculara ve görevlilere başarılar diliyorum" dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama ise, "Bu organizasyona İstanbul olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz bu tür turnuvalarda ev sahipliği olarak adını söz ettirmeye devam ediyor. Ülke sporumuzun lokomotifi İstanbul'umuzda gerçekleştirilecek olan 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda fair-play çerçevesinde mücadeleler izleteceğimize inanıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çıkacakları kota mücadeleleri öncesi Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın kendileri için önemli bir sınav olacaklarını belirterek, "Ahmet Cömert, Türk ve dünya boksuna yıllarca hizmet etmiş ve spor hayatına kara leke sürmemiştir' şeklinde konuştu.

14 Ocak Salı günü 16.00'da başlayacak olan müsabakalar ücretsiz olacak. Turnuvaya, İran, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Danimarka, Romanya, Irak, Moğolistan, Fas, Cezayir, Kamerun, Nijerya, Senegal, Srilanka, Somali gibi ülkelerden sporcular katılacak. Turnuvanın final müsabakaları ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.