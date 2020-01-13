İranlı araştırmacılar Alsava ilacını üreterek, ülkeden milyonlarca dövizin çıkmasını önledi

Omurilik bölümünde yaygın hücrelerin zayıflaması sonucu ortaya çıkan bu hastalıkta zaman içerisinde yavaş yavaş sinir hüclereri zayıf düşüyor ve bunun nedeni hala bilinmemektedir.

Hücrelerin zayıflaması, kasların işlevsizliğine ve bunun sonucunda kişinin büyük şekilde zayıflamasına neden olur. Ayrıca konuşma, sindirme ve solunumda da sorunlar ortaya çıkar.

Bu hastalığa yakalanan hastaların sayısı az olmasına karşın, hastalık sonucu oluşan büyük acılar ve tedavi masraflarının ağır olması, İranlı araştırmacıları bu alanda hereket geçirdi.

Geçmişte Japonya'dan ithal edişen ilacı kullanan 2 bin civarında İranlı hasta, ilacın ithalatına bağımlıydı ve yıllık olarak her bir hasta, ilaç için 16 bin dolar civarında harcama yapıyordu.

Bu nedenle İran'da faaliyet gösteren bilim tabanlı iki ilaç firması, aylarca süren çalışmaların ardından yeni yerli ilaç üreterek, hastaların masraflarının yıllık olarak 1600 dolara düşmesini sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, Alsava ilacının tanıtımında yaptığı konuşmada, 'İranlı araştırmacılar insan, hayvan ve kuşların aşısının üretiminde de tecrübe edinmişlerdir' dedi.