Başkent Bağdat'ın 160 kilometre batısında bulunan bu askeri üs, Hit ilçesinde Han el-Bağdadi köyüne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Araplarla İsrail arasındaki savaştan ders çıkarılsın diye Irak tarafından 1975 yılında inşası planlanan beş büyük askeri üsten biri olan Aynül-Esed üssü, 1981-1990 yılları arasında esli Yugoslavya hükümet firmaları tarafından 280 mşlyon dolalrık bütçe ile inşa edildi. Üssün o dönemli adı, İran ve Araplar arasında çok meşhur savaşın anısına Kadısiye olarak seçilmişti. Ardındsn Objective Webster ismini alan bu üs, spnraki yıllarda Aynül-Esed ismine kavuştu.

ABD askerlerinin Irak'ta en büyük üssü olarak bilinen Aynül-Esed, Bağdat Yeşil Bölgesi büyüklüğünde yani 10 kilometrekare yüzölçümündedir. Iraklı askerler tarafında da kullanılan üs, daha önce de İngiliz ordusu tarafından da kullanıldı.

Irak'ı sözde özgürleştirme operasyonunda bu üssü ilk olarak ele geçiren askerler, Avustralya ordusuydu. Ardından Amerikalılar da burayı ele geçirerek, Irak operasyonun en büyük ikinci üssü olarak görev yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bu üs için milyarlarca para harcadığını ve Iraklıların Amerikan askerlerinin bundan çıkmasını istemeleri durumunda, bunu giderlerini ödemeleri gerektiğini açıklamıştı. Trump 26 Aralık 2018 tarihinde de eşi Melania ile birlikte üssü ziyaret etmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pnece de 23 Kasım 2019 tarihinde eşi ile birlikte üssü ziyaret ederek, Ame,rikan askerleri ile bir araya gelmişti.

ABD'lilerin Irak'ta bulunmalarının ilk aşaması olan 31 Aralık 2011'e kadar aktif olan Aynül-Esed üssü, ABD'nin yeniden 2014 yılında buraya gelmeleri ile IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon tarafından kullanılmaya başladı. IŞİD de birkaç defa buraya saldırı planları yaptı. Bunlardan en önemlisi de Aralık 2014'te gerçekleşti.