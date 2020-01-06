6 Oca 2020 10:12
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İslam İnkılabı Rehberi, Şehit General Süleymani'nin cenaze namazını kıldı

İslam İnkılabı Rehberi, Şehit General Süleymani'nin cenaze namazını kıldı

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Tahran Üniversitesi'nde düzenlene General Kasım Süleymani ve cephe arkadaşlarının cenaze töreninde, şehitlerin cenaze namazını kıldı.

Şehit Süleymani ve cephe arkadaşlarının cenaze namazına İranlı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce vatandaş da katıldı.

Kalabalık, cenaze namazını kıldıktan sonra Kahrolsun Amerika ve Kahrolsun İsrail sloganları atarak, ABD ve uluslararası Siyonizm'in hasmane politikalarına karşı öfke ve neftretlerini haykırdı.

Tahran halkı ayrıca Direniş Cephesş şehitleri ile General Kasım Süleymani'nin yolunu kuvvetle devam etme taahhüdünde bulundu.

Direniş Cephesi şehitlerinin cenazeleri, yas tutan halkın omuzları üzerinde taşındı.

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