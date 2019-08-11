İran filmi ‘Lotus’ Avustralya’da gösterime girecek

Avustralya Çevre Film Festivali 24 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında Melbourne’de düzenlenecek.

Avustralya Çevre Film Festivali (EFFA), bugün bizi etkileyen çevresel sorunları bilgilendirme, ilgilenme ve ilham alma vizyonuyla başlatıldı ve o zamandan beri Uzak Doğu'daki en belirgin yeşil etkinliklerden biri haline geldi. Etkinlikte, dünyanın en yetenekli film yapımcılarının bazılarının filmleri yer alıyor.

‘’Lotus ’’ belgeselinde bir adada yaşayan tek bir kişiyi görmek için 12 yıldır bekleyen bir yaşlı kadının hayatı anlatılmaktadır.

Gimli Film Festivali, Kanada'nın Monitoba bölgesinde en büyük film festivali olarak, dünyanın dört bir yanından çeşitli ödüllü eserleri kabul ediyor ve en iyi ödülleri alanlara birer 11000 dolar veriyor.

Bu fetsivalde 'Lotus' filmi, ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, İsveç, Fransa, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerden filmlerle yarıştı.

Lotus isimli belgesel, Makedonya Kış Kaysı’sı adlı festivalde final bölüme kalmaya hak kazandı.

Lotus daha önce de ABD’nin ‘’Big Sky’’ Film Festivali'nden Sanatsal Bakış Açısı ödülünü kazandı.

Lotus ayrıca Uluslararsı Beyrut Film Festivalinde en iyi yönetmenin ödülü, İngiltere Sheffield Belgesel Festivali'nin en iyi filmi, ABD Los Angel Film Festivali, Çek ve İngiltere Manchester Kısa Film Festivalinde en iyi film ödülünü almaya aday gösterildi.

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