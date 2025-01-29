29 Oca 2025 15:16
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News ID: 85734012
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Muhacerani: Tahran-Van treni Nevruz’da hizmete girecek

29 Oca 2025 15:16
News ID: 85734012
Muhacerani: Tahran-Van treni Nevruz’da hizmete girecek

Tahran, İRNA– Hükümet Sözcüsü, Tahran-Van tren hattının bu yıl Nevruz tatilinde hizmete gireceğini duyurdu.  

Fatıme Muhacerani, Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Yedinci Kalkınma Planı kapsamındaki yürütme organlarının yükümlülükleri incelendi ve hem bütçeye bağlı hem de bütçe dışı yerine getirilmemiş yükümlülükler ele alındı" dedi.  

Muhacerani, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı’nın Türkiye’ye yaptığı ziyarete ilişkin bir rapor sunduğunu belirterek, "Türkiye’deki kamyoncuların sorunlarının çözüldüğünü ve Tahran-Van treninin inşallah Nevruz’da faaliyete geçeceğini duyurdu" ifadelerini kullandı.

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