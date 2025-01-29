Muhacerani: Tahran-Van treni Nevruz’da hizmete girecek

Fatıme Muhacerani, Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Yedinci Kalkınma Planı kapsamındaki yürütme organlarının yükümlülükleri incelendi ve hem bütçeye bağlı hem de bütçe dışı yerine getirilmemiş yükümlülükler ele alındı" dedi.

Muhacerani, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı’nın Türkiye’ye yaptığı ziyarete ilişkin bir rapor sunduğunu belirterek, "Türkiye’deki kamyoncuların sorunlarının çözüldüğünü ve Tahran-Van treninin inşallah Nevruz’da faaliyete geçeceğini duyurdu" ifadelerini kullandı.