Türkiye Ticaret Bakanı'ndan Tahran ve Ankara arasında ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine vurgu

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pazartesi günü İranlı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye-İran Ortak Ekonomik Komisyonu'nun 29. toplantısına ve bu komisyonun mutabakat belgesinin imzalanmasına değindi. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşması hedefinden bahsederek, 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaretin arttığını ve Türk şirketlerinin İran'da yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yaptığını ifade etti.

Türkiye tarafındaki sınır kapılarının yeniden inşa edilmesi ve modernize edilmesi, bu kapıların faaliyete geçirilmesi, iki ülke arasında taşımacılığın kolaylaştırılması, ticari ilişkilerin, taşımacılık ve transitin geliştirilmesi, Türkiye Ticaret Bakanı'nın toplantıda dile getirdiği diğer konular arasında yer aldı. Bakanın ifadelerine göre, bu konularda iki taraf arasında bazı anlaşmalara da varıldı.