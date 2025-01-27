İran'ın Batı Asya ülkeleriyle ticaret dengesi bu yılın 9 ayında pozitif oldu

Abdülamir Rebihaavi, İran'ın 2024 yılının Nisan- Aralık aylarında Batı Asya ülkeleriyle ticaret istatistiklerini değerlendirerek " İran'ın Irak ile ticareti %35, Birleşik Arap Emirlikleri ile %11, Türkiye ile %59, Kuveyt ile %31, Suriye ile %21, Katar ile %14, Ürdün ile %508, Umman ile %15, Lübnan ile %30 ve Suudi Arabistan ile %9795 oranında büyüme kaydetti." dedi.

Rebihaavi'ye göre, İran'ın Suudi Arabistan ile ticareti 200 bin dolardan 23 milyon dolara, Lübnan ile 18 milyon dolardan 23 milyon dolara ve Bahreyn ile 7 milyon dolardan 11 milyon dolara yükseldi.