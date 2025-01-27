27 Oca 2025 16:22
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News ID: 85732420
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İran'ın Batı Asya ülkeleriyle ticaret dengesi bu yılın 9 ayında pozitif oldu

27 Oca 2025 16:22
News ID: 85732420
İran'ın Batı Asya ülkeleriyle ticaret dengesi bu yılın 9 ayında pozitif oldu

Tahran, İRNA - İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Ofisi Genel Müdürü, bu yılın ilk 9 ayında Batı Asya ülkeleriyle yapılan petrol dışı ihracat istatistiklerine dikkat çekerek, İran'ın bu ülkelerle ticaret dengesinin pozitif hale geldiğini duyurdu.

Abdülamir Rebihaavi, İran'ın 2024 yılının Nisan- Aralık aylarında Batı Asya ülkeleriyle ticaret istatistiklerini değerlendirerek " İran'ın Irak ile ticareti %35, Birleşik Arap Emirlikleri ile %11, Türkiye ile %59, Kuveyt ile %31, Suriye ile %21, Katar ile %14, Ürdün ile %508, Umman ile %15, Lübnan ile %30 ve Suudi Arabistan ile %9795 oranında büyüme kaydetti." dedi. 

Rebihaavi'ye göre, İran'ın Suudi Arabistan ile ticareti 200 bin dolardan 23 milyon dolara, Lübnan ile 18 milyon dolardan 23 milyon dolara ve Bahreyn ile 7 milyon dolardan 11 milyon dolara yükseldi.

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