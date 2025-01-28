Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 47 bin 354'e yükseldi

Şahab Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde 48 Filistinlinin hastanelere şehit olarak getirildiğini belirtti. 37 naaş Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarında bulunurken, 11'inin ise İsrail rejiminin yeni suçlarında şehit olduğu bildirildi.

Aynı şekilde son 48 saat içinde 80 Filistinli de İsrail askerleri tarafından yaralandı.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ve Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından itibaren Gazze Şeridi'nde 47 bin 354 Filistinli şehit olurken 111 bin 563 kişi de yaralandı.