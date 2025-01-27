Netanyahu'nun yargılanması devam ediyor

Ceza mahkemesi, Netanyahu'nun ameliyat sonrası iyileşme süreci nedeniyle fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak duruşmaları önceki dönemlere kıyasla daha kısa sürede gerçekleştirme ve oturumlar arasında daha uzun aralar verme kararı aldı. Bu nedenle, tek bir oturum yerine, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri üç oturum düzenlenecek ve her biri sabah 9'dan öğleden sonra 2'ye kadar sürecek.

Ayrıca Netanyahu'nun duruşmalarının güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv'deki mahkeme binasının zemin katında bulunan güvenli bir salonda yapıldığı belirtilmelidir.

Netanyahu bugüne kadar altı kez mahkemeye çıkarak 4000 numaralı dava, diğer adıyla Bezeq-Walla davası kapsamında savunma yaptı. Kendisi, Bezeg telekomünikasyon şirketi ve Walla haber sitesine özel ayrıcalıklar tanıması karşılığında kendisi ve eşi hakkında olumlu haber yapılmasını sağladığı suçlamasıyla yargılanmaktadır.