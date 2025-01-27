27 Oca 2025 13:11
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News ID: 85732154
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Ben Gvir: Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine dönüşü Hamas’ın zaferi ve İsrail’in tam teslimiyetidir

27 Oca 2025 13:11
News ID: 85732154
Ben Gvir: Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine dönüşü Hamas’ın zaferi ve İsrail’in tam teslimiyetidir

Tahran, İRNA: İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı ve istifa eden kabine üyesi Itamar Ben Gvir, bugün Filistinlilerin Kuzey Gazze Şeridi’ne dönüş görüntülerini Hamas hareketinin bir zaferi ve Tel Aviv’in tam teslimiyeti olarak nitelendirdi.

İsrail rejiminin eski İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Filistinlilerin Kuzey Gazze Şeridi’ne dönüşünün başlamasına tepki göstererek “Filistinlilerin Kuzey Gazze Şeridi’ne dönüşü, Hamas hareketinin zaferinin ve Gazze’ye dair yasa dışı (ateşkes anlaşmasının) aşağılayıcı bir parçasının göstergesidir.” ifadelerini kullandı. 

Ben Gvir ayrıca “Bu durum (Filistinlilerin Kuzey Gazze’ye dönüşü) mutlak bir zafer gibi görünmüyor; aksine tam bir teslimiyet (İsrail rejiminin).” dedi.

Ben Gvir açıklamanın devamında “Askerlerimizin Gazze Şeridi’nde savaşmasının ve hayatlarını feda etmesinin sebebi böyle sahneleri görmemek içindi. Savaşa geri dönmeliyiz.” dedi. 

Bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce Filistinli 'El Reşid' sahil yolu üzerinden Gazze kentine ve Gazze'nin  kuzeyine geri dönüyor.  

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