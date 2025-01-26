Ben-Gvir, Netanyahu'nun Hamas'ın taleplerine boyun eğmesine tepki gösterdi

Ben-Gvir, ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda taraftarlarına alaycı bir şekilde "Gazze'ye yönelik savaşı durdurun, Netsarim'den ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilin ve buldozerleri Hamas'a teslim edin."dedi.

Ben -Gvir konuşmasının bir başka bölümünde ise Gazze Şeridi'nin yönetiminin Filistin Ulusal Yönetimi'nin devredilmesi gerektiğini savunan kitleye hitaben "Katilleri ödüllendiren (terörist) Filistin Özerk Teşkilatı'na gözlerinizi kapatın." şeklinde saldırdı.

Ben-Gvir, Siyonist yetkililerin Hamas'la anlaşmaya varma gerekçelerine de değinerek, alaycı bir şekilde "Elbette, bize (Filistinlilerin) 'dehşete kapıldığını' söylemeyi unutmayın, yaklaşım değişikliğinin zamanı geldi." dedi.