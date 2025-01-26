26 Oca 2025 13:06
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News ID: 85731032
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Ben-Gvir, Netanyahu'nun Hamas'ın taleplerine boyun eğmesine tepki gösterdi

26 Oca 2025 13:06
News ID: 85731032
Ben-Gvir, Netanyahu'nun Hamas'ın taleplerine boyun eğmesine tepki gösterdi

Tahran, İRNA- İstifa eden İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirerek, Siyonist rejimin yüzlerce silahlı kuvveti serbest bıraktığını ve bir kısmını Hamas'a verdiğini ileri sürdü.

Ben-Gvir, ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda taraftarlarına alaycı bir şekilde "Gazze'ye yönelik savaşı durdurun, Netsarim'den ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilin ve buldozerleri Hamas'a teslim edin."dedi.

Ben -Gvir konuşmasının bir başka bölümünde ise Gazze Şeridi'nin yönetiminin Filistin Ulusal Yönetimi'nin devredilmesi gerektiğini savunan kitleye hitaben "Katilleri ödüllendiren (terörist) Filistin Özerk Teşkilatı'na gözlerinizi kapatın." şeklinde saldırdı.

Ben-Gvir, Siyonist yetkililerin Hamas'la anlaşmaya varma gerekçelerine de değinerek, alaycı bir şekilde "Elbette, bize (Filistinlilerin) 'dehşete kapıldığını' söylemeyi unutmayın, yaklaşım değişikliğinin zamanı geldi." dedi.

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