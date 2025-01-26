Serbest bırakılan Filistinli esirler Kahire’ye ulaştı

Hareket, Filistinli esirlerin Kahire’de Hamas liderleri, bazı Filistinli grup liderleri ve esirlerin aileleri tarafından karşılandığını belirtti.

Reuters haber ajansı, Cumartesi günü öğleden sonra işgalci rejimin hapishaneler örgütüne dayandırdığı haberinde, esir değişimi kapsamında 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını bildirdi.

Öte yandan, Mısır’ın El Kahire El İhbariye adlı medya kuruluşu, 70 Filistinli esir taşıyan iki otobüsün Mısır topraklarına ulaştığını bildirdi.

Bu medyaya göre, işgalcilerin hapishanelerinde müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan bu esirler, esir değişimi anlaşmasının bir parçası olarak serbest bırakıldı ve Filistin toprakları dışında yaşamlarını sürdürmeleri planlanıyor.