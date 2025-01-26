26 Oca 2025 10:05
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News ID: 85730693
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Serbest bırakılan Filistinli esirler Kahire’ye ulaştı

26 Oca 2025 10:05
News ID: 85730693
Serbest bırakılan Filistinli esirler Kahire’ye ulaştı

Tahran, İRNA- Hamas Hareketi, Pazar sabahı yaptığı açıklamada, İsrail rejimi ile varılan anlaşma çerçevesinde serbest bırakılan Filistinli esirlerin Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştığını duyurdu.

Hareket, Filistinli esirlerin Kahire’de Hamas liderleri, bazı Filistinli grup liderleri ve esirlerin aileleri tarafından karşılandığını belirtti.

Reuters haber ajansı, Cumartesi günü öğleden sonra işgalci rejimin hapishaneler örgütüne dayandırdığı haberinde, esir değişimi kapsamında 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını bildirdi.

Öte yandan, Mısır’ın El Kahire El İhbariye adlı medya kuruluşu, 70 Filistinli esir taşıyan iki otobüsün Mısır topraklarına ulaştığını bildirdi. 

Bu medyaya göre, işgalcilerin hapishanelerinde müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan bu esirler, esir değişimi anlaşmasının bir parçası olarak serbest bırakıldı ve Filistin toprakları dışında yaşamlarını sürdürmeleri planlanıyor.

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