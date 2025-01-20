İran, danışmanlık hizmeti verme konusunda yetkinliğe sahiptir

Huseyin Simayi Serraf, bugün sabah tüm Bilim ve Teknoloji Parkları müdürlerinin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, bilim ve teknoloji parklarının faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakan Simayi Serraf İran ve Irak Üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla düzenlenen ikinci İran-Irak Bilim Haftası'na katılmak üzere Irak'a yaptığı son ziyarete değinerek "Irak bilim bakanı, İran'dan bilimsel hizmet alma konusunda ısrarla talepte bulundu ve biz de Irak gibi bazı ülkelere bilim ve teknoloji alanında danışmanlık hizmeti verebiliriz. Iraklı yetkililer bu konuda çok olumlu karşıladılar ve özellikle teknik ve mühendislik hizmetleri almak için İran'ın adımlarını bekliyorlar." açıklamasında bulundu.

Bakan ayrıca basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son Irak ziyaretinde Iraklı yükseköğretim yetkilileriyle bir anlaşma imzaladığını ve Tahran, Şerif ve Meşhed üniversitelerinin şubelerinin gelecek yıl Irak'ta açılacağını söyledi.

Simayi Serraf bu haberi verirken, Irak hükümetinin İran üniversitelerinin bu ülkede şube açması için işbirliği yapmayı taahhüt ettiğini belirterek sözlerine "Anlaşmayla ilgili bazı adımlar atıldı ve biz bu anlaşmayı uygulama konusunda kararlıyız." diye ekledi.