'PARS 2' uydusu yakında tanıtılacak / Nahid 1 ve 2 uyduları da yakında fırlatılacak

Dr. Hasan Salariye, bugün Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen bir toplantıda "İran'ın uzay sanayisi, diğer ülkelerden şu farkı taşımaktadır: Yaptırımlar nedeniyle diğer ülkelerle iş birliği yapamıyoruz. Yüksek teknolojiye sahip sanayiler ya transfer edilmiyor ya da büyük maliyetler gerektiriyor ve bu fırsata sahip olamadık. Bu nedenle uzay sanayisi ülkemizde tamamen kendi kendine yeten bir sanayidir." ifadelerini kullandı.

Salariye, 80'li yılların sonlarında Şerif, Sanat ve Bilim, Emir Kebir, Malik Eşter ve Hoca Nasir gibi ülkenin önde gelen birçok üniversitesinin uzay sanayisine girdiğini ve insan gücü yetiştirmek için uydu projeleri başlattığını belirtti. O dönemde Şerif Üniversitesi'nde görüntüleme doğruluğu birkaç onlarca metre olan uydular, 20 yıl sonra 2 ila 3 metre doğruluğa ulaşmıştır. Örneğin, Kasım ayında yabancı bir fırlatma ile yörüngeye yerleştirilen 'Kevser' uydusunun görüntüleme doğruluğu 4 metredir." açıklamalarında bulundu.

Uzay Ajansı Başkanı'na göre, Uzay Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği' 'PARS 3' uydusu da 2 metre doğruluğunda olacak.

Salariye, telekomünikasyon uydularının geliştirilmesinin ajansın diğer hedeflerinden biri olduğunu belirterek, halen sinyal aldıkları 'Mehda' uydusunun nesnelerin interneti (IoT) platformlarına sahip olduğunu hatırlattı. Geçen yıl uçuş modeli tanıtılan 'Nahid 1 ve 2' uydularının da yakında fırlatılacağı ve Q band genişliğine sahip olduğunu belirtti.

Salariye ayrıca 'Nahid 3' uydusunun yapım aşamasında olduğunu ve uydu takımyıldızı oluşturma potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.