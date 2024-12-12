Samân Uzay Bloğu, uyduların aktarım kapasitesini 23 kat artırıyor

Hamd Hüseyni Munis, 12. Kiş Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecekte bu blokların farklı versiyonlarının birden fazla uydunun farklı yörüngelere yerleştirilmesi gibi görevlerde kullanılacağını ifade etti.

Munis, Serir uydu taşıyıcısının 1,5 tona kadar yükleri LEO (alçak dünya yörüngesi) yörüngesine taşıyabileceğini belirterek, bu başarının 36.000 kilometre irtifaya ulaşmak için atılan ilk adım olduğunu söyledi.

Ayrıca bu fırlatmanın ülkenin uzay tarihindeki önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Munis, "Bu fırlatma, en ağır uzay yükünün rekorunu kırdı. Bu yük; bir yörünge aktarım bloğu, bir uydu ve bir araştırma yükünden oluşuyordu ve tamamı başarıyla yörüngeye yerleştirildi. Uydu taşıyıcı, 100 ila 150 kilogram ağırlığındaki uyduları çok uzak yörüngelere taşıyabilir." dedi.

Munis, Simurg uydu taşıyıcısının geliştirilmesiyle ilgili planlara da değinerek, şu anda 300 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan Simurg'un gelecekteki versiyonlarında bu kapasitenin 500 kilograma çıkarılacağını sözlerine ekledi.