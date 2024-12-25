İran büyükelçiliğinin yeniden açılması Suriyeli yöneticilerin performansına bağlı

Fateme Muhacerani, gazetecilerle düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'deki son gelişmeler ve iki ülke ilişkilerine ilişkin bir soruya yanıt olarak "İran, Suriye'deki egemen akımların tutumuna ve politikalarına göre karar verecek. Bildiğiniz gibi Suriye'deki mevcut durum net değil." açıklamasında bulundu.

Hükümet Sözcüsü, bazı ülkelerin bir anda Suriye'ye yönelik yaklaşımlarını nasıl, hangi amaç ve gerekçelerle değiştirdiklerinin netlik kazanmadığını ifade ederek, "İran İslam Cumhuriyeti bu konuda yeni Suriye yönetiminin tutum ve performansına göre karar verecektir." ifadesinin altını çizdi.