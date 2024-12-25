25 Ara 2024 18:48
Journalist ID: 5630
News ID: 85700777
T T
0 Persons

Ekler

İran büyükelçiliğinin yeniden açılması Suriyeli yöneticilerin performansına bağlı

25 Ara 2024 18:48
News ID: 85700777
İran büyükelçiliğinin yeniden açılması Suriyeli yöneticilerin performansına bağlı

Tahran, İRNA - İran Hükümet Sözcüsü, Suriye'deki İran büyükelçiliğinin yeniden açılması olasılığına ilişkin sözlerinin bazı yanlış yorumlanmasına yanıt olarak "İran İslam Cumhuriyeti, bu konuda yeni Suriye yönetiminin tutum ve performansına göre karar verecektir." dedi.

Fateme Muhacerani, gazetecilerle düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'deki son gelişmeler ve iki ülke ilişkilerine ilişkin bir soruya yanıt olarak "İran, Suriye'deki egemen akımların tutumuna ve politikalarına göre karar verecek. Bildiğiniz gibi Suriye'deki mevcut durum net değil." açıklamasında bulundu. 

Hükümet Sözcüsü, bazı ülkelerin bir anda Suriye'ye yönelik yaklaşımlarını nasıl, hangi amaç ve gerekçelerle değiştirdiklerinin netlik kazanmadığını ifade ederek, "İran İslam Cumhuriyeti bu konuda yeni Suriye yönetiminin tutum ve performansına göre karar verecektir." ifadesinin altını çizdi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .