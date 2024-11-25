25 Kas 2024 18:37
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News ID: 85670793
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İran ile OPEC fonu arasında işbirliği genişliyor

25 Kas 2024 18:37
News ID: 85670793
İran ile OPEC fonu arasında işbirliği genişliyor

Tahran, İRNA- 28. Dünya Yatırım Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a giden İran Ekonomi ve Maliye Bakanı, OPEC Fonu Başkanı Abdulhamid El Halife ile bir araya geldi, iki taraf ayrıca işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı.

"Abdulnasır Hemmeti" bu toplantıda İran'ın bu fondaki rolünün genişletilmesine işaretle "OPEC fonunun İran şirketlerine daha da tanıtılması için bir çalıştay yapılması gerekiyor ve İranlı müteahhitlerin fon projelerine katılımı çok etkili ve teknik olacaktır." vurgusunda bulundu.

Hemmeti ayrıca OPEC fon şefi ve uzmanlarının İran'daki varlığını memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

İran'ın OPEC fonuna yönelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, İran Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın bu toplantıda vurguladığı diğer konuydu.

Bu fonun başkanı Abdulhamid Halife de bu toplantıda "İran, OPEC fonunun en değerli üye ülkeleri arasında yer alıyor ve İran'ın bu fondaki varlığı bu ülkelerin değerlerini kaç kat artırmıştır." vurgusunda bulundu.

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