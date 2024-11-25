İran ile OPEC fonu arasında işbirliği genişliyor

"Abdulnasır Hemmeti" bu toplantıda İran'ın bu fondaki rolünün genişletilmesine işaretle "OPEC fonunun İran şirketlerine daha da tanıtılması için bir çalıştay yapılması gerekiyor ve İranlı müteahhitlerin fon projelerine katılımı çok etkili ve teknik olacaktır." vurgusunda bulundu.

Hemmeti ayrıca OPEC fon şefi ve uzmanlarının İran'daki varlığını memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

İran'ın OPEC fonuna yönelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, İran Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın bu toplantıda vurguladığı diğer konuydu.

Bu fonun başkanı Abdulhamid Halife de bu toplantıda "İran, OPEC fonunun en değerli üye ülkeleri arasında yer alıyor ve İran'ın bu fondaki varlığı bu ülkelerin değerlerini kaç kat artırmıştır." vurgusunda bulundu.