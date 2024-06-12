İran’ın petrol üretimi Mayıs’ta artış gösterdi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre İran’ın ham petrol üretimi Mayıs ayında önceki aya göre günlük 7 bin varil artarak 3 milyon 226 bin varil oldu.

OPEC'in raporu, 12 üyeli örgütün Mayıs döneminde 26 milyon 629 bin varil petrol ürettiğini gösteriyor; bu rakam, Nisan ayındaki 26 milyon 600 bin varilden 29 bin varil fazladır.

Suudi Arabistan bu dönem içerisinde günlük 9 milyon varil ham petrol ile OPEC üyeleri arasında en büyük üretim yapan ülke oldu.

Irak günlük 4 milyon 195 bin varil üretimle ikinci sırada yer aldı. İran ise günlük 3 milyon 226 bin varil üretimle üçüncü sırada yerini korudu.

Mayıs ayında 3 milyon 226 bin varil ham petrol üreten İran Nisan 2024'e göre 7 bin varil daha fazla üretim gerçekleştirdi.