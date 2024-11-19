19 Kas 2024 17:05
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News ID: 85664585
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Taht Revançi: İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkiler tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecek

19 Kas 2024 17:05
News ID: 85664585
Taht Revançi: İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkiler tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecek

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı "İran ve Suudi Arabistan pek çok ortak noktaya sahip iki kardeş ve komşu ülkedir ve yakın ilişkileri tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecektir." açıklamasında bulundu.

Mecid Taht Revançi, X sosyal medya hesabındaki sayfasında "Suudi Arabistan ziyaretim sırasında mevkidaşım Velid El Herici ile ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde ilgi duyulan çeşitli konuların ele alındığı oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdim." mesajını paylaştı.
Taht Revançi mesajının devamında İran ve Suudi Arabistan'ın pek çok ortak noktaya sahip iki kardeş ve komşu ülke olduğunu ifade ederek "Bu iki ülkenin yakın ilişkileri tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecektir." ifadesine dikkat çekti.
Bir heyet başkanlığında Riyad'a giden Mecid Taht Revançi, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü Suudi Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Herici ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirmenin ve genişletmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası son gelişmeler ele alındı.

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