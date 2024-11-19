Mecid Taht Revançi, X sosyal medya hesabındaki sayfasında "Suudi Arabistan ziyaretim sırasında mevkidaşım Velid El Herici ile ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde ilgi duyulan çeşitli konuların ele alındığı oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdim." mesajını paylaştı.
Taht Revançi mesajının devamında İran ve Suudi Arabistan'ın pek çok ortak noktaya sahip iki kardeş ve komşu ülke olduğunu ifade ederek "Bu iki ülkenin yakın ilişkileri tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecektir." ifadesine dikkat çekti.
Bir heyet başkanlığında Riyad'a giden Mecid Taht Revançi, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü Suudi Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Herici ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirmenin ve genişletmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası son gelişmeler ele alındı.
Taht Revançi: İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkiler tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecek
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı "İran ve Suudi Arabistan pek çok ortak noktaya sahip iki kardeş ve komşu ülkedir ve yakın ilişkileri tüm bölgenin çıkarlarına hizmet edecektir." açıklamasında bulundu.
Mecid Taht Revançi, X sosyal medya hesabındaki sayfasında "Suudi Arabistan ziyaretim sırasında mevkidaşım Velid El Herici ile ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde ilgi duyulan çeşitli konuların ele alındığı oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdim." mesajını paylaştı.
İlgili haberler
-
Taht Revançi: Tahran'a yönelik “maksimum baskı” politikası girişimleri başarısız olmaya mahkûm
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Financial Times gazetesine…
-
Suudi bakandan İran İçişleri Bakanı'na tebrik mesaji
Tahran, İRNA- Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud Al Suud gönderdiği bir mesajda…
-
Suudi Arabistan Kralı Bin Abdulaziz'den Reisi'ye Mesaj
Tahran, İRNA- Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdikleri…
yorumunuz