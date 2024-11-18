Taht Revançi: Tahran'a yönelik “maksimum baskı” politikası girişimleri başarısız olmaya mahkûm

Taht Revançi, röportajında İran’ın Donald Trump yönetimiyle müzakere kapısını açık bıraktığını hatırlatarak, Washington’un İran’a yeniden “maksimum baskı” uygulama ve taviz koparma çabalarının başarısız olacağını ifade etti.

Nükleer anlaşma (KOEP) hâlâ bir temel olabilir

İranlı yetkili, Batı ile İran arasında uzun süredir devam eden nükleer program çıkmazını tehdit ve zorlamalarla çözme girişimlerinin etkisiz kalacağını söyledi. Taht Revançi " KOEP hâlâ müzakereler için bir temel olabilir ve gerçeklerin güncellenmesiyle uyarlanabilir. Diğer taraflar taahhütlerini yerine getirmeye başlarsa, biz de bunu yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı

Revançi ayrıca, “Müzakere yanlısı bir taraf olduğumuzu kanıtladık. Ancak geçmişte müzakereleri kim baltaladı? Trump yönetimi, müzakere etmeyi reddeden taraftı.” dedi.

Maksimum baskıya, maksimum direnişle karşılık verilecek

Taht Revançi, Trump’ın ikinci bir yönetim döneminde sert bir yaklaşım benimsemesi durumunda, “Maksimum baskı, maksimum direnişle karşılaşacak” diye uyardı.

Trump’ın ikinci döneminde İran’a yönelik petrol yaptırımlarını daha da sıkılaştırma olasılığına değinen Revançi, “Bazı gelişmeler olabilir, ancak bunlar büyük değişikliklere yol açmayacaktır. Trump yönetimi petrol piyasasında maksimum baskı politikasını yeniden uygulamaya karar verirse kesinlikle başarısız olur. Bugünün dünyasında hiçbir ülke kendi koşullarını tüm uluslararası topluma dayatamaz.” dedi.