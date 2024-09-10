Suudi bakandan İran İçişleri Bakanı'na tebrik mesaji

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud Al Suud, İran’ın yeni İçişleri Bakanı İskender Mümini'ye tebrik mesajı gönderdi.

İranlı mevkidaşını tebrik eden Abdulaziz bin Suud Al Suud, yeni göreve gelen Mümini'ye başarı dileğinde bulundu.

Suudi Bakan mesajında, İran'a daha fazla başarı, ilerleme ve refah diledi.

İran İçişleri Bakanı Mümini ise Suudi mevkidaşının tebrik mesajına cevaben gönderdiği mesajda, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde yapıcı işbirliklerine dayanarak daha de gelişmesini temenni etti.