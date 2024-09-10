10 Eyl 2024 18:25
Journalist ID: 5630
News ID: 85592884
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Suudi bakandan İran İçişleri Bakanı'na tebrik mesaji

10 Eyl 2024 18:25
News ID: 85592884
Suudi bakandan İran İçişleri Bakanı'na tebrik mesaji

Tahran, İRNA- Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud Al Suud gönderdiği bir mesajda İran’ın yeni İçişleri Bakanı İskender Mümini'yi tebrik etti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud Al Suud, İran’ın yeni İçişleri Bakanı İskender Mümini'ye tebrik mesajı gönderdi.

İranlı mevkidaşını tebrik eden Abdulaziz bin Suud Al Suud, yeni göreve gelen Mümini'ye başarı dileğinde bulundu.

Suudi Bakan mesajında, İran'a daha fazla başarı, ilerleme ve refah diledi.

İran İçişleri Bakanı Mümini ise Suudi mevkidaşının tebrik mesajına cevaben gönderdiği mesajda, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde yapıcı işbirliklerine dayanarak daha de gelişmesini temenni etti.

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