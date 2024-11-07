İşgalci rejimin casusluk İHA'sı Gazze'deki direniş güçleri tarafından avlandı

Nasır Selahaddin Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezi bölgelerinin semalarında casusluk görevi sırasında "EVO Max" adlı insansız hava aracının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Öte yandan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Şehit Ömer El Kasım Güçleri Sözcüsü, "İşgalci ordunun kaderi, milletimizin direnci ve direnişi sayesinde yenilgidir." açıklamasında bulundu.
Ebu Halid "Refah'ta düşman mevzilerine saldırdık. Ayrıca Siyonist rejim ordusunun Refah'ın doğusundaki toplanma merkezi de kısa menzilli roketlerle hedef alındı." vurgusunda bulundu.
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