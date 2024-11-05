Hizbullah hareketi bugün yaptığı açıklamada, El Ramta askeri üssüne düzenlenen saldırıyı duyurdu.
Bu açıklamada "Gazze Şeridi'ndeki dirençli Filistin milletini, onun kahramanca sergilediği onurlu direnişini desteklemek, Lübnan'ı ve milletini savunma çerçevesinde Hizbullah mücahitleri bu sabah İsrail düşman ordusunun Lübnan'ın işgal altındaki Kafer Şuba tepelerindeki Ramsa üssündeki toplanma noktalarını özel roketlerle hedef aldı." ifadesine yer verildi.
Hizbullah bir başka açıklamasında, güçlerinin bu sabah Ma'aliya Golani kışlasını (Harmon 810 Tugayı karargâhı) roket saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'tan Siyonist rejimin üslerine ve askeri noktalarına roket saldırıları
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi "El Ramta", "Ma'aliya Golani" (Hermon 810 Tugayı'nın karargahı), işgal altındaki Hayfa kentinin güneyinde yer alan "Dufif" ve El Kadira'daki patlayıcı üretim fabrikası gibi siyonist rejim ordusunun üs ve kışlalarını roketle hedef aldı.
Hizbullah hareketi bugün yaptığı açıklamada, El Ramta askeri üssüne düzenlenen saldırıyı duyurdu.
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