Erakçi: İran, direnişi asla bırakmaz /Siyasi ve diplomatik destekle sınırlı değiliz

Seyyid Abbas Erakçi, El Cezire kanalına verdiği demecinde “Savaş ya da gerilimin tırmanmasını istemediğimiz gibi, her türlü senaryoya için de hazırız.” ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Katar merkezli El Cezire'ye “İsrailliler kararlılığımızı ve irademizi deneyebilir. Saldırının nasıl olacağını göreceğiz ve buna göre dikkatle inceleyeceğimiz tepkinin nasıl olacağını belirleyeceğiz.” dedi.

Bakan ayrıca İsrail rejiminin geniş bir savaş aradığını ve bazı ülkeleri bu savaşa yönlendirdiğine işaret ederek “Geniş bir savaş arayışında olmayan tek ülke İran değil ve bu savaşın ne kadar felakete yol açacağını herkes biliyor.” dedi.

Bakan Erakçi direnişin, Siyonist rejime karşılk verebilecek kapasitede olduğunu, Netanyahu'nun Gazze savaşında Hamas'ı yok etme hedefine ulaşamadığı gibi, Lübnan'da da aynı durumla karşı karşıya kalacağı vurgusunda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, İran'ın direnişe verdiği desteği vurgulayarak “Desteğimiz hiçbir zaman siyasi ve diplomatik destekle sınırlı kalmayacak ve onlar için ne gerekiyorsa yapacağız. Bir gün bile direnişe desteğimizi kesmedik ve Beyrut'tan İran'ın direnişi asla bırakmayacağını duyurdum.” ifadesinin altını çizdi.