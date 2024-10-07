3000 Sünni alimden İran Liderine “Gerçek Vaat 2” operasyonuna destek mektubu

Lidere hitaben yazdıkları mektupta “Sizin bilgece ve güçlü liderliğiniz altında ve onurlu bir sabır döneminin ardından, cesur İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, 2 Ekim akşamı işgal altındaki toprakların kalbine İslam Ümmeti’nin öfkesi ve Allah’ın askerlerinin gazabı ile bir darbe indirdi. Bu darbe, şehit ailelerinin yaslı kalplerine, savunmasız Filistin halkına ve dünyanın tüm özgür insanlarına yeniden bir teselli getirdi. Aynı zamanda mukaddes Kudüs’ün cesur savaşçılarına, gayrimeşru Siyonist rejime karşı mücadelerinde güç ve bitmek bilmeyen bir azim kazandırdı.” ifadeleri yer aldı.

Mektubun devamında “Bizler, Kur’an ve İslamî öğretilerin hizmetkârları olarak, birlik ve tebliğ cihadının takipçileri olan Cuma imamları ve ülke çapındaki Sünni vaizler olarak, yakın zamanda Tahran’daki Cuma namazında dile getirdiğiniz aydınlatıcı sözleriniz ve düşmanı sindiren hutbeleriniz için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Merhum İmam Humeyni’nin (r.a.) ve yüce şehitlerin ideallerine bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve kahraman Devrim Muhafızları ve İslam Cumhuriyeti’nin şerefli silahlı kuvvetlerinin gasıp ve çocuk katili rejime karşı gerçekleştirdiği başarılı ‘Gerçek Vaat 2’ operasyonundan dolayı siz kıymetli lidere, komutanlara ve Allah yolunda savaşan mücahitlere içten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.” denildi.