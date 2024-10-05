5 Eki 2024 17:00
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İngiliz halkı Gazze ve Lübnan’a destek için ayaklandı + video

5 Eki 2024 17:00
News ID: 85618457
İngiliz halkı Gazze ve Lübnan’a destek için ayaklandı + video

Londra, İRNA - Filistin’e destek veren on binlerce kişi, bugün Londra’nın merkezindeki sokaklarda gösteri düzenleyerek Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki vahşi suçlarını kınadı ve bu bölgelerin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

 Gazze’ye karşı başlatılan savaşın birinci yıldönümünde düzenlenen bu büyük protesto gösterisinde, katılımcılar İsrail rejimi karşıtı sloganlar atarak savaşın durdurulmasını ve Gazze ile Lübnan'da acilen ateşkes ilan edilmesini talep ettiler.

Farklı milletlerden ve dinlerden katılımcılar, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak “İşgale son verin”, “Filistin’e özgürlük” ve “Lübnan’a saldırmayı bırakın” şeklinde sloganlar atarken adalet talebi, apartheid rejimine son verilmesi ve savaşın derhal durdurulmasına dair mesajlar içeren pankartlar da taşıdı.

Göstericiler, ilk olarak Londra merkezindeki Russell meydanında toplanarak, Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışmalarını ilan ettiler ve ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi’ne doğru yürüyüşe geçtiler.

Bu protesto, Gazze savaşının başlamasından bu yana İngiltere'de düzenlenen yirminci Filistin yanlısı gösteri oldu.

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