29 Eyl 2024 14:21
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News ID: 85612001
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Erakçi: Siyonist rejimin, General Nilfuruşan'ın şehit edilmesine yönelik suçu cevapsız kalmayacak

29 Eyl 2024 14:21
News ID: 85612001
Erakçi: Siyonist rejimin, General Nilfuruşan'ın şehit edilmesine yönelik suçu cevapsız kalmayacak

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, General Abbas Nilfuruşan'ın şehit edilmesiyle ilgili taziye mesajında, "Bu korkunç suç, işgalci Siyonist rejim tarafından asla cevapsız kalmayacaktır ve diplomatik aygıtımız, suçluları ve destekçilerini kovuşturmak için tüm siyasi, diplomatik, hukuki ve uluslararası imkanları kullanacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı, General Nilfuruşa'ın şehit edilmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Mesajın bir bölümünde, "Şehit General Abbas Nilfuruşan'ın, İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki danışmanı ve kahraman savaşçısı olarak, Siyonist terörist rejiminin vahşi saldırısında, Direnişin Önderi Sayın Seyyid Hasan Nasrallah ile birlikte şehit edilmesi nedeniyle, yüksek makamlarına, değerli komutanlarına ve şehidin ailesine başsağlığı diliyorum" denildi.

Erakçı mesajında, "Bu alçakça ve haince saldırı, Siyonist rejimin ve onun tanınmış destekçilerinin terörist ve suçlu doğasının bir başka açık göstergesidir ve bu korkunç suç asla cevapsız kalmayacaktır. Diplomasimiz, suçlular ve destekçilerini cezalandırmak için tüm siyasi, diplomatik, hukuki ve uluslararası imkanlarını kullanacaktır" ifadelerine yer verdi.

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