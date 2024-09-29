Erakçi: Siyonist rejimin, General Nilfuruşan'ın şehit edilmesine yönelik suçu cevapsız kalmayacak

İran Dışişleri Bakanı, General Nilfuruşa'ın şehit edilmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Mesajın bir bölümünde, "Şehit General Abbas Nilfuruşan'ın, İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki danışmanı ve kahraman savaşçısı olarak, Siyonist terörist rejiminin vahşi saldırısında, Direnişin Önderi Sayın Seyyid Hasan Nasrallah ile birlikte şehit edilmesi nedeniyle, yüksek makamlarına, değerli komutanlarına ve şehidin ailesine başsağlığı diliyorum" denildi.

Erakçı mesajında, "Bu alçakça ve haince saldırı, Siyonist rejimin ve onun tanınmış destekçilerinin terörist ve suçlu doğasının bir başka açık göstergesidir ve bu korkunç suç asla cevapsız kalmayacaktır. Diplomasimiz, suçlular ve destekçilerini cezalandırmak için tüm siyasi, diplomatik, hukuki ve uluslararası imkanlarını kullanacaktır" ifadelerine yer verdi.