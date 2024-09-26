26 Eyl 2024 17:36
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News ID: 85608860
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Savunma Bakanı: Direniş, Siyonist rejimin tamamen yıkılmasına kadar devam edecek

26 Eyl 2024 17:36
News ID: 85608860
Savunma Bakanı: Direniş, Siyonist rejimin tamamen yıkılmasına kadar devam edecek

Tahran, İRNA - İran Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanı "Siyonist gaspçılar terör eylemleriyle direnişi yok edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Çünkü direniş ruhu Siyonist rejimini mağlup etmiştir." açıklamasında bulundu.

Tuğgeneral pilot Aziz Nasırzade Siyonist terör saldırılarında yaralanan bazı Lübnanlı vatandaşlarını ziyaret ederken, İsrail terör rejiminin Gazze ve Lübnan'daki suçlarını kınayarak "Kuran-ı Kerim'deki ilahi vaad gereği zulme ve Siyonistler gibi zalimlere karşı direnmeliyiz ve bu hareket, bu rejimin tamamen yıkılmasına kadar devam edecektir." dedi.

Savunma Bakanı Batılılara hitaben, bu tür insanlık karşıtı eylemlerin yalnızca ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerek 

"İnsan, nasıl olur da Batı'nın iddia ettiği dünya düzeni, böylesi soykırıma ve sivillerin zarar görmesine yol açıyor diye üzülüyor." dedi.

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