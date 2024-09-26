Savunma Bakanı: Direniş, Siyonist rejimin tamamen yıkılmasına kadar devam edecek

Tuğgeneral pilot Aziz Nasırzade Siyonist terör saldırılarında yaralanan bazı Lübnanlı vatandaşlarını ziyaret ederken, İsrail terör rejiminin Gazze ve Lübnan'daki suçlarını kınayarak "Kuran-ı Kerim'deki ilahi vaad gereği zulme ve Siyonistler gibi zalimlere karşı direnmeliyiz ve bu hareket, bu rejimin tamamen yıkılmasına kadar devam edecektir." dedi.

Savunma Bakanı Batılılara hitaben, bu tür insanlık karşıtı eylemlerin yalnızca ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerek

"İnsan, nasıl olur da Batı'nın iddia ettiği dünya düzeni, böylesi soykırıma ve sivillerin zarar görmesine yol açıyor diye üzülüyor." dedi.