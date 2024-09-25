Hizbullah, Siyonist yerleşimlere yönelik füze saldırılarına devam ediyor

Hizbullah, birkaç Siyonist yerleşim bölgesine füze attığını duyurdu.

Hizbullah’ın açıklamasına göre, savaşçıları işgal altındaki Filistin'deki "Sa'ar" ve "Kiryat Motskin" yerleşim bölgelerini hedef aldı.

Hareketin yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki direnişçi Filistin halkının yanında durmak, kahraman ve onurlu direnişi desteklemek, aynı zamanda Lübnan ve bu ülkenin halkını savunmak amacıyla İslami Direniş savaşçıları bugün, Çarşamba günü Sa'ar yerleşim bölgesini füze yağmuruna tuttu." denildi.

Siyonist rejime ait medya organları, Hayfa'nın güneyinde bulunan "Zichron Yaakov" ve "Bat Shlomo" bölgelerine ilk kez füze isabet ettiğini duyurdu.

Aynı bağlamda, bazı haber kaynakları, Hizbullah'ın işgal altındaki Hayfa'ya düzenlediği füze saldırıları sonucu bir yerleşimcinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını bildirdi.