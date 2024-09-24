500 şehit, 1700 yaralı;İsrail'in Lübnan'da işlediği suçun son verileri + video

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yayınladığı son verilerle, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik hava saldırılarının başlamasından bu yana 500 kişinin şehit olduğunu, 1700 kişinin de yaralandığını bildirdi.

El Meyadin kanalı bu sabah, son 24 saatte Siyonist rejimin Lübnan'ın kuzeyinde Beka'a bölgesine yönelik saldırılarında 113 kişinin şehit olduğunu, 500'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Dün sabah Lübnan'ın çeşitli bölgelerine büyük saldırılar başlatan Siyonist rejim ordusunun saldırıları devam ediyorLübnan'da bnan Hizbullah'ı ülkede sivillere yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayarak sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist mevzilere ve yerleşimlere yönelik operasyonlarını başlatarak son bir saat içerisinde onlarca füze ateşleyerek Siyonist rejimin mevzilerini hedef aldı.

Hizbullah'ın bugünkü saldırıları Siyonistler arasında korku ve paniğe yol açarken işgal altındaki Hayfa kentindeki tüm eğitim faaliyetleri durdurularak halkın barınaklara gitmesi istendi.

Konuyla ilgili olarak Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati ülkenin haftalık kabine toplantısında "İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik aralıksız saldırıları her anlamda soykırımsal bir savaştır ve Lübnan'ın köy, şehir ve yeşil alanlarını yok etmeyi amaçlayan yıkıcı bir plandır." açıklamasında bulundu.