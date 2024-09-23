Kenani: Geçtiğimiz yıl işlenen suçlara göz yumulması, Siyonist rejimi cesaretlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist işgalci rejimin Lübnan'ın güneyinde çeşitli yerleşim bölgelerine yönelik geniş çaplı hava saldırılarını ve bu ülkenin savunmasız halkından yüzlerce kişinin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Kenani, ABD ve bazı Batılı destekçilerin Siyonist rejimin suçlarına karşı sessiz kalmasını ve hatta destek vermesini sert bir şekilde eleştirerek, bu rejimin Filistin halkına yönelik devam eden suçlarına ve savaşın tüm bölgeye yayılma girişimlerine dikkat çekti ve Siyonistlerin yeni maceracılığının tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Bu saldırıları "çılgınca" olarak nitelendiren Kenani, Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl işlediği suçlara göz yumulmasının, bu rejimi suçlarını sürdürmeye ve soykırım politikasına devam etmeye cesaretlendirdiğini vurguladı.

Kenani, Siyonist rejimin Filistin’deki suçlarının devamı ve bu suçların Lübnan'a yayılmasını, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit olarak nitelendirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu suçların durdurulması için acilen harekete geçmesini talep etti.