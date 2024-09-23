Erakçi'den New York'taki ikinci gününe dair değerlendirme

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının oturumları çerçevesinde ikinci gün faaliyetlerine ilişkin değerlendirmerde bulundu.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerine ilişkin olarak "Lübnan Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Buhabib ile yaptığımız görüşmede, Lübnan’ın güneyinin son durumu ve Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik terör saldırılarının boyutlarını ele aldık. Lübnan’ın Siyonistlerin vahşetine karşı direnişini övgüye değer olarak niteledim ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu kahramanca direnişe desteğini vurgulayarak, ülkeye huzur ve istikrarın geri dönmesi ve Siyonistlerin uluslararası normlara ve yasalara karşı işledikleri suçların durdurulması için acil bir küresel harekete geçilmesi gerektiğini ifade ettim." dedi.

Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, bu ülkenin milli gününü tebrik ettiğini ve ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti. Erakçi ayrıca, Gazze ve Lübnan’daki gelişmeleri inceleyerek, İslam ülkelerinin Siyonist rejimin saldırılarına karşı koordinasyon içinde olmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Özbekistan ve Bulgaristan Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmelerde de ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarda geliştirilmesi ve uluslararası ve bölgesel örgütlerde işbirliğinin genişletilmesi yollarını değerlendirdiklerini belieten Bakan Erakçi, bu görüşmelerde de Filistin ve Lübnan konusunun en önemli gündem maddeleri olduğunu belirtti.