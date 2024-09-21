Kenani: ABD, Filistin, Lübnan ve Suriye’ye karşı işlenen suçlara ortak olmanın sorumluluğunu kabul etmelidir

Nasır Kenani, Siyonist rejimin son günlerde Lübnan, Suriye ve Filistin’de işlediği suçlar ve toplu katliamlara dikkat çekerek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Resmi raporlara göre, Siyonistlerin Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda şehit sayısı 31’e yükseldi ve Dahiye’deki dünkü saldırı ile iki terörist saldırıda toplam şehit sayısı 70’e ulaştı. Siyonist rejim ayrıca son 72 saat içinde Gazze Şeridi'nde 119 Filistinli'yi şehit etti ve 209 kişiyi yaraladı.Tüm bu benzeri görülmemiş vahşet ve suçlara rağmen, ABD hükümetinin İsrail rejimine sağladığı koşulsuz siyasi, askeri, istihbarat ve güvenlik desteğinin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nde bu rejimin son suçlarını kendi kendini savunma hakkı sloganıyla savunması, ABD'nin, Filistin, Lübnan ve Suriye’ye karşı işlenen suçlarda İsrail rejimiyle ortak olmanın hukuki ve uluslararası sorumluluklarını kabul etmesi gerektiği anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.