Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 41 bin 252'ye ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 3 katliam gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda 26 kişinin şehit olduğunu, 84 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bu şehitlerle birlikte, “Aksa Tufanı” operasyonunun başlangıcından bu yana Gazze'deki şehit sayısı 41 bin 252'ye, yaralı sayısı ise 95 bin 497'ye ulaştı.

Bu haber, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu görüşmek üzere Salı günü Mısır yetkilileriyle görüşmek için Kahire'ye gideceğinin duyurulmasının ardından geldi.

Öte yandan, Wall Street Journal gazetesi, Blinken'in Mısır'a yaptığı ziyaretin, Gazze'nin güneyinde yer alan Salahaddin Ekseni (Philadelphia Koridoru) konusunda yakın zamanda bir ilerleme sağlanacağına işaret ettiğini bildirdi.