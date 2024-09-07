Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı

Üniversitelerde yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, Siyonist rejimin eylemlerine karşı öğrenci protestoları yeniden canlandı.

Yüzlerce Hollandalı öğrenci, Amsterdam Üniversitesi'nde toplanarak üniversitenin İsrailli kurumlarla olan ilişkilerini kesmemesine tepki gösterdi.

Daha önce Erasmus Rotterdam Üniversitesi, İsrailli kurumlarla olan işbirliklerini durdurmuştu.

Öğrenciler Filistin bayrağını dalgalandırarak İsrail'in boykot edilmesini talep etti ve "Denizden nehre kadar Filistin’e özgürlük" sloganını attı.

Ayrıca, İsrail'in "terörist bir devlet" olduğunu vurgulayan öğrenciler, İsrail'in işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.