7 Eyl 2024 17:22
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News ID: 85589608
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Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı

7 Eyl 2024 17:22
News ID: 85589608
Amsterdam Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı

Tahran, İRNA - Amsterdam Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci, düzenledikleri protestolarla üniversitenin İsrailli kurumlarla olan ilişkilerini kesmesini talep etti.

Üniversitelerde yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, Siyonist rejimin eylemlerine karşı öğrenci protestoları yeniden canlandı.

Yüzlerce Hollandalı öğrenci, Amsterdam Üniversitesi'nde toplanarak üniversitenin İsrailli kurumlarla olan ilişkilerini kesmemesine tepki gösterdi.

Daha önce Erasmus Rotterdam Üniversitesi, İsrailli kurumlarla olan işbirliklerini durdurmuştu. 

Öğrenciler Filistin bayrağını dalgalandırarak İsrail'in boykot edilmesini talep etti ve "Denizden nehre kadar Filistin’e özgürlük" sloganını attı.

Ayrıca, İsrail'in "terörist bir devlet" olduğunu vurgulayan öğrenciler, İsrail'in işgaline son verilmesi çağrısında bulundu. 

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