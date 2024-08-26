Erakçi: Siyonist rejimin Tahran'daki terör eylemine yanıt kaçınılmazdır

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden " Dün ve bugün Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları tebrik için aradı. Bölge ülkeleriyle diyalog, işbirliği, sinerji ve dayanışma yoluyla "güçlü ve birleşik bir bölgeye" doğru hareket etmek, 14. hükümetin dış politika önceliklerinden biridir." açıklamasında bulundu.

Bakan Erakçi paylaşımın devamında" Dün ve bugün ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları telefonla beni tebrik ettiler. Kafkasya bölgesi, İran İslam Cumhuriyeti için jeopolitik ve stratejik öneme sahiptir. Tarihi, kültürel ve coğrafi yakınlıklar, bu bölgedeki ülkelerle ilişkilerin genişletilmesinin önemini iki katına çıkarmıştır. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bugün tebrik için aradı. Bölge hakkında detaylı bir görüşme yaptık. Kendisine, Siyonist rejimin Tahran'daki terör eylemine yanıtın kaçınılmaz olduğunu söyledim. Bu yanıt hassas ve hesaplı olacaktır. Siyonist rejimin aksine, İran gerilimi artırmaya çalışmıyor, ancak ondan da korkmuyor." ifadelerini kullandı.