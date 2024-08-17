Göçmen kuşların yuvalama alanları; Fars Körfezi'ndeki İran adaları

Fars Körfezi'nin yerleşim olmayan adaları, besin açısından zengin sığ sularda bulunmaları nedeniyle göçmen su kuşları için en önemli kuluçka alanları haline geldi.

Fars Körfezi kıyılarında ve adalarında üreyen kuşların durumu, Çevre Koruma Örgütü Doğal Çevre ve Biyoçeşitlilik Vekili tarafından desteklenen bir çalışma sırasında Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Enstitüsü tarafından araştırıldı.

Bu rapora göre, Fars Körfezi'ndeki İran adalarında her yıl yüzbinlerce yaz su kuşu yumurta bırakıyor ve civciv yetiştiriyor

Uygun habitatların ve mevcut yiyeceklerin sınırlı olması nedeniyle su kuşları genellikle gruplar ve büyük topluluklar halinde ürerler.

Fars Körfezi'nin ıssız adaları, besin açısından zengin sığ sularda bulunmaları nedeniyle giderek değer kazanan göçmen su kuşlarının en önemli üreme alanlarından biridir. Bu habitatlar ekolojik açıdan son derece hassas alanlardır ve insan müdahalelerine, kalkınma baskısına ve petrol kirliliğinin neden olduğu risklere oldukça açık.