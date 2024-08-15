15 Ağu 2024 16:08
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News ID: 85569240
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BM İnsan Hakları Raportörleri direniş komutanlarına yönelik yapılan suikastları kınadı

15 Ağu 2024 16:08
News ID: 85569240
BM İnsan Hakları Raportörleri direniş komutanlarına yönelik yapılan suikastları kınadı

Tahran, İRNA- Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Haniye'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından BM İnsan Hakları Raportörleri yayınladığı bir bildiride bu suikastı kınadılar.

Ortadoğu’da şiddetin artmasından endişe duyulduğu belirtilen bildiride, Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Haniye'ye yönelik İran’da düzenlenen suikast kınandı.

12 BM İnsan Hakları Raportörü tarafından imzalanan bildiride Lübnan’da Fuad Şükür ve Tahran'da İsmail Haniye gibi isimlere yönelik suikast eylemleri yargısız infaz ve cinayet suçuyla eşdeğer olarak tanımlandı.

BM İnsan Hakları Raportörleri, tüm hükümetlere sınırları dışındaki askeri operasyonlar da dahil olmak üzere, insanların yaşam hakkını ihlal etme suçu işlenmesinin yasak olduğunu hatırlatarak bunu Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. Maddesinin 4. kısmının ihlali olarak nitelendirdiler.

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